Les contes de l’Arbre Noël

Rue de l’Eglise Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 15:45:00

Date(s) :

2025-12-10

Contes, musiques et marionnettes autour de l’Arbre Noël, roi de la forêt. Un moment magique et chaleureux proposé par la Compagnie Aboudbras.

Sous le grand sapin, la Compagnie Aboudbras mêle contes, musiques et marionnettes pour faire vivre l’Arbre Noël, roi de la forêt. Un spectacle poétique qui réchauffe la nuit d’hiver et illumine la magie des fêtes. .

Rue de l’Eglise Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20

English :

Tales, music and puppets around the Christmas tree, king of the forest. A warm and magical moment offered by Compagnie Aboudbras.

German :

Märchen, Musik und Marionettenspiel rund um den Weihnachtsbaum, den König des Waldes. Ein magischer und herzlicher Moment, der von der Compagnie Aboudbras angeboten wird.

Italiano :

Racconti, musica e burattini intorno all’albero di Natale, re della foresta. Un momento caldo e magico portato dalla Compagnia Aboudbras.

Espanol :

Cuentos, música y marionetas en torno al árbol de Navidad, rey del bosque. Un momento cálido y mágico de la mano de la compañía Aboudbras.

L’événement Les contes de l’Arbre Noël Roderen a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay