Les contes de l’Indien blanc Maison Carrée Nay

Maison Carrée 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Balade contée naturaliste par Olivier Apat

­Une balade sensorielle au coucher du soleil, pour explorer la faune sauvage au travers de contes et de chants. Un moment animé par Olivier Apat, chanteur et conteur.

Rendez-vous à la Maison Carrée à 19h. Retour prévu vers 22h30.

En cas de mauvais temps, repli à l’intérieur de la Maison Carrée.

Tout public, dès 6 ans Réservation indispensable ! .

Maison Carrée 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65

