Les Contes de ma mère l’Oye Charles Perrault– Maurice Ravel La Quatro, auditorium Baud

Les contes de fée nourrissent notre imaginaire depuis l’enfance, entre émerveillement et terreur. Les Belles y rencontrent des Bêtes, des Princes et des maléfices. Les enfants sont guettés par le loup ou par l’ogre. Leur symbolique a connu de multiples explications, entre psychanalyse et leçons à peine déguisées de morale et d’éducation sentimentale. De grands auteurs, illustrateurs et cinéastes s’en sont emparés, ainsi que des musiciens, Prokofiev, Tchaïkovski, mais aussi Maurice Ravel, qui sous le titre Ma Mère l’Oye a illustré quatre de ces contes, d’abord pour le piano à quatre mains (1910) puis pour l’orchestre (1912).

Ce spectacle présente ici une version transcrite pour piano et quintette à vent par David Walter. En contrepoint, un récitant restitue les contes originaux, dans cette magnifique et savoureuse langue du Grand Siècle, pour enchanter mais peut-être aussi un peu effrayer grands et petits.

Avec Gaëlle Tilizien : piano, Mathilde Helleux : flûte, Christian Moreaux : hautbois, Fabienne Taillandier : clarinette, Jean-Emmanuel Bertheau : cor, Philippe David : basson

Didier Helleux : récitant.

20h30, gratuit sur inscription tout public à partir de 7 ans . .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

