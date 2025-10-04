Les Contes de Ma Mère l’Oye Les Concerts d’Estrées L’église de Notre-Dame d’Estrées Notre-Dame-d’Estrées-Corbon
Les Contes de Ma Mère l’Oye Les Concerts d’Estrées L’église de Notre-Dame d’Estrées Notre-Dame-d’Estrées-Corbon samedi 4 octobre 2025.
Les Contes de Ma Mère l’Oye Les Concerts d’Estrées
L’église de Notre-Dame d’Estrées Chemin de l’église Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04 20:00:00
Date(s) :
2025-10-04
En 1697, d’Aulnoy et Perrault publient leurs contes, rejoints en 1756 par La Belle et la Bête de Leprince de Beaumont. Ravel s’en inspire pour créer Ma Mère l’Oye (1908-1910), orchestrée puis adaptée en ballet. Emmanuel Pleintel en propose ensuite une suite pour piano et récitant, fantaisiste et érudite, avec la complicité de Marie-Pascale Talbot-Hitier .
L’église de Notre-Dame d’Estrées Chemin de l’église Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie +33 7 45 21 70 40 lesconcertsdestrees@gmail.com
English : Les Contes de Ma Mère l’Oye Les Concerts d’Estrées
German : Les Contes de Ma Mère l’Oye Les Concerts d’Estrées
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Contes de Ma Mère l’Oye Les Concerts d’Estrées Notre-Dame-d’Estrées-Corbon a été mis à jour le 2025-09-18 par Calvados Attractivité