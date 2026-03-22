Les Contes de Maurepas Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Les Contes de Maurepas Médiathèque Floresca Guépin

Les Contes de Maurepas Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 18 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Spectacle par Blanche Le LiepvreEntre les tours, les langues se délient et les voix s’élèvent. Une petite fille court à travers le quartier, une fenêtre s’ouvre sur les montagnes enneigées de Turquie et on entend au loin les sirènes du fleuve Congo chanter…Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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