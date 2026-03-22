Les Contes de Maurepas Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Spectacle par Blanche Le LiepvreEntre les tours, les langues se délient et les voix s’élèvent. Une petite fille court à travers le quartier, une fenêtre s’ouvre sur les montagnes enneigées de Turquie et on entend au loin les sirènes du fleuve Congo chanter…Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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