Les Contes de Maurepas Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les Contes de Maurepas Médiathèque Lisa Bresner

Les Contes de Maurepas Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 16 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 11:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Spectacle par Blanche Le LiepvreEntre les tours, les langues se délient et les voix s’élèvent. Une petite fille court à travers le quartier, une fenêtre s’ouvre sur les montagnes enneigées de Turquie et on entend au loin les sirènes du fleuve Congo chanter…Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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