Les contes de Noël au coin du bar La Salicorne Saujon

Les contes de Noël au coin du bar

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Contes de Noël au coin du bar par la compagnie Coyote Minute en présence d’un conteur et d’un musicien.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Christmas tales at the bar by the Coyote Minute company, with storyteller and musician.

German :

Weihnachtsgeschichten in der Bar-Ecke von der Gesellschaft Coyote Minute in Anwesenheit eines Erzählers und eines Musikers.

Italiano :

Racconti di Natale al bar a cura della compagnia Coyote Minute, con un narratore e un musicista.

Espanol :

Cuentos de Navidad en el bar a cargo de la compañía Coyote Minute, con un cuentacuentos y un músico.

L’événement Les contes de Noël au coin du bar Saujon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Saujon