Les contes de Noël au coin du bar La Salicorne Saujon
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Contes de Noël au coin du bar par la compagnie Coyote Minute en présence d’un conteur et d’un musicien.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Christmas tales at the bar by the Coyote Minute company, with storyteller and musician.
German :
Weihnachtsgeschichten in der Bar-Ecke von der Gesellschaft Coyote Minute in Anwesenheit eines Erzählers und eines Musikers.
Italiano :
Racconti di Natale al bar a cura della compagnia Coyote Minute, con un narratore e un musicista.
Espanol :
Cuentos de Navidad en el bar a cargo de la compañía Coyote Minute, con un cuentacuentos y un músico.
L’événement Les contes de Noël au coin du bar Saujon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Saujon