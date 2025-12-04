Les Contes de nos Moulins Maison de la vie associative Aubagne

Les Contes de nos Moulins

Samedi 13 décembre 2025. Maison de la vie associative Les défensions Aubagne Bouches-du-Rhône

spectacle de textes et de chansons précédant la remise de prix du concours national de contes.

Présentation de textes et de chansons sur le thème des moulins et de Charles Trenet puis entracte tombola et remise de prix suivi du verre de l’amitié .

Maison de la vie associative Les défensions Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

text and song show preceding the prize-giving ceremony for the national storytelling competition.

