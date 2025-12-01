Les contes de notre enfance s’invitent au château

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-30 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Et si les personnages des contes prenaient vie pour vous entraîner dans les scènes les plus mémorables… Tantôt mimés, dansés ou contés, certains tableaux décorés s’animent pour le plaisir de toute la famille.

Et si les personnages des contes prenaient vie pour vous entraîner dans les scènes les plus mémorables… Vous danseriez bien une valse avec la Belle ? Saurez-vous résister à la tentation de croquer la pomme ? Oseriez-vous croiser le fer avec un félin culotté ?

PRECISIONS HORAIRES

Du 20/12 au 30/12/2025 le mardi, vendredi et les week-ends de 18h à 20h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

What if fairytale characters were to come to life and lead you into the most memorable scenes? Whether mimed, danced or told, some of the decorated tableaux come to life to delight the whole family.

German :

Was wäre, wenn die Märchenfiguren zum Leben erwachen würden, um Sie in die unvergesslichsten Szenen zu verwickeln? Die dekorierten Bilder werden zum Leben erweckt, um die ganze Familie zu erfreuen.

Italiano :

E se i personaggi delle fiabe prendessero vita per accompagnarvi nelle scene più memorabili? Mimati, danzati o raccontati, alcuni dei tableau decorati prendono vita per deliziare tutta la famiglia.

Espanol :

¿Y si los personajes de los cuentos cobraran vida para llevarle a través de las escenas más memorables? Mimetizados, bailados o contados, algunos de los cuadros decorados cobran vida para deleitar a toda la familia.

L’événement Les contes de notre enfance s’invitent au château Saumur a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME