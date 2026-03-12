Les contes de Rose Bibliothèque Tulitujou Orvault

Les contes de Rose Bibliothèque Tulitujou

Les contes de Rose Bibliothèque Tulitujou Orvault jeudi 23 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 – 15:45
Gratuit : oui Jeudi 23 avril · 15h · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

La conteuse Rose, bien connue des jeunes orvaltais, revient à la bibliothèque Tulitujou pour proposer un petit cocktail de contes et d’histoires d’amitié, le tout agrémenté d’un soupçon de poésie.Jeudi 23 avril · 15h · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700
02 51 78 98 60


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