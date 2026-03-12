Les contes de Rose Bibliothèque Tulitujou Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 – 15:45

Gratuit : oui Jeudi 23 avril · 15h · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

La conteuse Rose, bien connue des jeunes orvaltais, revient à la bibliothèque Tulitujou pour proposer un petit cocktail de contes et d’histoires d’amitié, le tout agrémenté d’un soupçon de poésie.Jeudi 23 avril · 15h · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700

02 51 78 98 60



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