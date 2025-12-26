Les contes des étoiles, Mucem Marseille 2e Arrondissement
Les contes des étoiles, Mucem Marseille 2e Arrondissement dimanche 4 janvier 2026.
Les contes des étoiles
Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 10h30 et à partir de 14h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Contes dans l’exposition Lire le ciel À partir de 4 ans
Voyage au cœur des étoilesEnfants
Le ciel est l’objet de bien des fascinations, et source éternelle d’imagination. Dans l’exposition Lire le ciel , trois conteurs éveilleront la curiosité des plus petits grâce à la découverte de contes en lien avec les étoiles, les constellations et la mythologie céleste. Pour garder, en famille, la tête dans les étoiles !
Avec les conteurs et conteuses Nora Aceval, Laurent Daycard et Malika Halbaoui
Compagnie La Baleine qui dit Vagues .
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Storytelling in the Reading the Sky exhibition From age 4
Journey to the heart of the stars
