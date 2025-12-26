Les contes des étoiles, Mucem Marseille 2e Arrondissement

Les contes des étoiles

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 10h30 et à partir de 14h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Contes dans l’exposition Lire le ciel À partir de 4 ans

Voyage au cœur des étoilesEnfants

Contes dans l’exposition Lire le ciel À partir de 4 ans



Le ciel est l’objet de bien des fascinations, et source éternelle d’imagination. Dans l’exposition Lire le ciel , trois conteurs éveilleront la curiosité des plus petits grâce à la découverte de contes en lien avec les étoiles, les constellations et la mythologie céleste. Pour garder, en famille, la tête dans les étoiles !



Avec les conteurs et conteuses Nora Aceval, Laurent Daycard et Malika Halbaoui

Compagnie La Baleine qui dit Vagues .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling in the Reading the Sky exhibition From age 4

Journey to the heart of the stars

L’événement Les contes des étoiles Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille