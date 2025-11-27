Princesse pleine de malice, elle nous emmène dans des contrées lointaines et fantastiques.

Avec les comédiens Sophie Gubry et Jean Grimaud, laissez vous emporter dans des mondes magiques, remplis d’aventures et de leçons de vie !

Les récits envoutants de Shéhérazade, adaptés par la Compagnie Clarance…

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr