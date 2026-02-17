LES CONTES DES OISEAUX DE PASSAGE Prades
33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Dans le cadre du Printemps des Poètes, par Françoise CADENE (Compagnie le cri de la Miette )
.
33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37
English :
As part of the Printemps des Poètes festival, by Françoise CADENE (Compagnie le cri de la Miette )
