LES CONTES DES OISEAUX DE PASSAGE Prades

LES CONTES DES OISEAUX DE PASSAGE

LES CONTES DES OISEAUX DE PASSAGE Prades samedi 14 mars 2026.

LES CONTES DES OISEAUX DE PASSAGE

33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Dans le cadre du Printemps des Poètes, par Françoise CADENE (Compagnie le cri de la Miette )
  .

33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, by Françoise CADENE (Compagnie le cri de la Miette )

L’événement LES CONTES DES OISEAUX DE PASSAGE Prades a été mis à jour le 2026-02-17 par OTI CONFLENT CANIGO