Les Contes du Blaireau, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Les Contes du Blaireau Samedi 7 mars, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Gratuit, Entrée libre

Attention Cendrillon, n’oublie pas de rentrer à l’heure ou il t’arrivera malheur. Ton carrosse se transformera de nouveau en citrouille et pire encore…

Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de conte avec les grands récits du patrimoine. Ce semestre, découvrez ou redécouvrez les contes des frères Grimm.

À partir de 6 ans et aussi pour les plus grands.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Cendrillon

