Les Contes du Blaireau

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Attention Cendrillon, n’oublie pas de rentrer à l’heure ou il t’arrivera malheur. Ton carrosse se transformera de nouveau en citrouille et pire encore…

Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de conte avec les grands récits du patrimoine. Ce semestre, découvrez ou redécouvrez les contes des frères Grimm.

À partir de 6 ans et aussi pour les plus grands.

Attention Cendrillon, n’oublie pas de rentrer à l’heure ou il t’arrivera malheur. Ton carrosse se transformera de nouveau en citrouille et pire encore…

Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de conte avec les grands récits du patrimoine. Ce semestre, découvrez ou redécouvrez les contes des frères Grimm.

À partir de 6 ans et aussi pour les plus grands. .

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Careful, Cinderella, don’t forget to get home on time, or something bad will happen to you. Your carriage will turn back into a pumpkin and worse…

In a peaceful thatched cottage atmosphere, enjoy a moment of storytelling with the great tales of our heritage. This semester, discover or rediscover the tales of the Grimm brothers.

For ages 6 and up.

L’événement Les Contes du Blaireau Roubaix a été mis à jour le 2026-02-01 par Hauts-de-France Tourisme