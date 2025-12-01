Les contes du « C’est comme ça » par Florence Desnouveaux / La Cie des Epices Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Les contes du « C’est comme ça » par Florence Desnouveaux / La Cie des Epices Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris samedi 13 décembre 2025.

C’est un spectacle de

contes et récits à construction multiple. Il témoigne d’une pratique de

conteuse en équilibre, qui travaille sur le fil du lien avec le public,

le lieu, le territoire.

La conteuse

s’aventure pas à pas, mot à mot. Elle raconte un conte de son répertoire

; puis un autre et encore, dans sa relation directe avec le public

: C’est comme ça !

Le spectacle de Florence Desnouveaux prend sa source dans les contes populaires de métamorphose et d’affabuloserie imaginaire et des récits de vie glanés au fur et à mesure de ses rencontres.

Pour tous les esprits farceurs et curieux à partir de 4 ans !

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit

Gratuit sur réservation en ligne

dans la limite des places disponibles

Public enfants. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.lacompagniedesepices.org/spectacle/contes-du-cest-comme-ca/ +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/