Les contes du Faon petites histoires pour petites oreilles Loches samedi 27 septembre 2025.

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 15:30:00

2025-09-27 2025-09-28

1, 2, 3, les histoires sont là… Avec Boucle d’or, le loup, une chenille et un têtard fou d’amour, des soleils en pagaille, des jeux de doigt, des comptines et des chansons, Anne-Karen de Tournemire, conteuse, convie les plus petit.e.s au petit théâtre du faon !

À partir de 3 ans.

1, 2, 3, les histoires sont là…

1, le mystère d’une petite chose sous la terre.

2, Rouge-gorge et Gorge-rouge, Grande-Julie et Petit-Jean.

3, les 3 ours, les 3 sœurs chèvres, les 3 poules…

À partir de 3 ans. .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

English :

1, 2, 3, the stories are here? With Goldilocks, the wolf, a caterpillar and a love-struck tadpole, lots of suns, fingerplays, nursery rhymes and songs, storyteller Anne-Karen de Tournemire invites the little ones to the little fawn theater!

For ages 3 and up.

German :

1, 2, 3, die Geschichten sind da? Mit Goldlöckchen, dem Wolf, einer Raupe und einer liebestollen Kaulquappe, unzähligen Sonnen, Fingerspielen, Reimen und Liedern lädt die Erzählerin Anne-Karen de Tournemire die Kleinsten in das kleine Theater des Rehkitzes ein!

Ab 3 Jahren.

Italiano :

1, 2, 3, le storie sono qui? Con Riccioli d’oro, il lupo, un bruco e un girino innamorato, tanti soli, giochi con le dita, filastrocche e canzoni, la narratrice Anne-Karen de Tournemire invita i più piccoli nel teatrino del cerbiatto!

A partire dai 3 anni.

Espanol :

1, 2, 3, ya están aquí los cuentos.. Con Ricitos de Oro, el lobo, una oruga y un renacuajo enamorado, muchos soles, juegos de dedos, rimas infantiles y canciones, ¡la cuentacuentos Anne-Karen de Tournemire invita a los más pequeños al teatrillo del cervatillo!

A partir de 3 años.

