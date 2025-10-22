Les contes du loup qu’en dit long Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les contes du loup qu’en dit long

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22 17:45:00

2025-10-22

Raconter des contes de dévoration, d’ogres et d’ogresses, pour en finir avec la peur d’être manger par le loup. Des histoires de Sibérie (L’ogresse aux grandes oreilles), d’Italie (L’ogre Babborco), de Pologne (La sorcière au nez de fer)….

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

Tales of devouring, of ogres and ogresses, to put an end to the fear of being eaten by the wolf. Stories from Siberia (The Big-Eared Ogre), Italy (The Babborco Ogre) and Poland (The Iron-Nosed Witch)….

German :

Erzählen Sie Geschichten über das Fressen, über Oger und Ogerinnen, um die Angst davor, vom Wolf gefressen zu werden, zu überwinden. Geschichten aus Sibirien (Die Ogerin mit den großen Ohren), Italien (Der Oger Babborco), Polen (Die Hexe mit der eisernen Nase)….

Italiano :

Storie di divoratori, di orchi e orchesse, per mettere fine alla paura di essere mangiati dal lupo. Storie dalla Siberia (L’orco dalle grandi orecchie), dall’Italia (L’orco babborco) e dalla Polonia (La strega dal naso di ferro)….

Espanol :

Cuentos de devoradores, de ogros y ogresas, para acabar con el miedo a ser devorado por el lobo. Cuentos de Siberia (El ogro orejón), Italia (El ogro babborco) y Polonia (La bruja nariz de hierro)….

