Les Contes du Nouveau Monde traduits en langue des signes Villers-Cotterêts

Les Contes du Nouveau Monde traduits en langue des signes

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 11:45:00

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre de la journée C’est signé Cité ! , venez écouter les lectures contées traduites en LSF. Des récits pour enfants qui célèbrent la différence, qu’elle soit physique, visible ou invisible, linguistique, dans sa façon d’aimer, ses choix de vie… Une ode à la singularité !

Dans le cadre de la journée C’est signé Cité ! , venez écouter les lectures contées traduites en LSF.

Les Contes du Nouveau Monde racontent des histoires autour de la différence aux enfants. La différence peut se définir de nombreuses manières par une différence physique, visible ou invisible, linguistique, dans son choix d’aimer à sa manière propre, dans ses choix de vie… Toutes ces différences font que la vie et son évolution sont enrichissantes.

Avoir deux papas, ne pas avoir la même couleur de peau, avoir un handicap ou une langue différente, avoir des origines différentes ou tout simplement, être un garçon ou une fille contrairement au parent référent, toutes ces différences amènent à une réflexion sur son chemin de vie et à des histoires merveilleuses à raconter aux enfants.

Les contes sont racontés à l’oral par un conteur sourd en langue des signes française, accompagné par un comédien bilingue. Cette narration visuelle développe l’imaginaire des touts petits comme des plus grands. Elle invite au voyage et à un travail autour des corps et des gestes.

À partir de 5 ans .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the C’est signé Cité! day, come and listen to storytelling readings translated into LSF. Stories for children that celebrate difference, whether physical, visible or invisible, linguistic, in the way they love, their life choices… An ode to singularity!

L’événement Les Contes du Nouveau Monde traduits en langue des signes Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-12-03 par Agence Aisne Tourisme