Les Contes du pommier Cinéma Arvor Rennes Samedi 8 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels Arvor

Avant Première

Sortie nationale le 08/04/2026

En partenariat avec Vivement lundi !

Dans le cadre des 60 ans du jumelage Rennes-Brno (République tchèque)

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères afin de combler l’absence de leur grand-mère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T18:30:00.000+01:00

https://www.cinema-arvor.fr/evenement/2191819-avant-premiere-les-contes-du-pommier

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine