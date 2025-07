Les contes du Val Bar d’en face Tréhorenteuc

Les contes du Val Bar d’en face Tréhorenteuc mercredi 13 août 2025.

Les contes du Val

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 18:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Cet été, Alice vous propose de découvrir les contes du Val sans Retour confortablement installés Au bar d’en face autour d’une boisson fraîche.

Parce que la forêt n’est pas toujours accessible à tous, les fresques peintes à l’intérieur du bar offrent une découverte facile et rapide des contes et légendes les plus emblématiques de Tréhorenteuc.

5€ l’entrée, boisson soft incluse. Réservation conseillée. A 17h .

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 84 83 93 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les contes du Val Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-07-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande