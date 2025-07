Les contes du ventre rond Association Cités Caritas Souzy-la-Briche

Les contes du ventre rond Association Cités Caritas Souzy-la-Briche mardi 15 juillet 2025.

Les contes du ventre rond Mardi 15 juillet, 11h00 Association Cités Caritas Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T11:00:00 – 2025-07-15T12:30:00

Fin : 2025-07-15T11:00:00 – 2025-07-15T12:30:00

D’un côté, ceux qui dévorent et croquent, de l’autre ceux qui courent et roulent pour ne pas être mangés.

Au milieu de tout ce monde, la conteuse qui prépare, assaisonne, goûte et sert ces contes du ventre rond.

Association Cités Caritas 91580 Souzy-la-Briche Souzy-la-Briche 91580 Essonne Île-de-France

D’un côté, ceux qui dévorent et croquent, de l’autre ceux qui courent et roulent pour ne pas être mangés.

©Nathalie BONDOUX