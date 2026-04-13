Les contes du vivant La Trockette Paris

L’Abeille et le Pissenlit

Avec le concours de Sophie Hanne (chant lyrique), Bastien Pouillès (accordéon), Sophie Martin (violon) et Lise Herdam ainsi que les professionnel.les de la crèche Philippe Auguste (narration et chœur)

Spectacle Les contes du vivant : L’Abeille et le Pissenlit

Le lundi 13 avril 2026

de 18h20 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T21:20:00+02:00

fin : 2026-04-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T18:20:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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