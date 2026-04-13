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Les contes du vivant La Trockette Paris

Les contes du vivant La Trockette Paris

Les contes du vivant La Trockette Paris lundi 13 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

L’Abeille et le Pissenlit
Avec le concours de Sophie Hanne (chant lyrique), Bastien Pouillès (accordéon), Sophie Martin (violon) et Lise Herdam ainsi que les professionnel.les de la crèche Philippe Auguste (narration et chœur)

Spectacle Les contes du vivant : L’Abeille et le Pissenlit
Le lundi 13 avril 2026
de 18h20 à 20h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-13T21:20:00+02:00
fin : 2026-04-13T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T18:20:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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