Les contes électriques Barneville Carteret Salle des Douits Carteret

Dans le cadre du festival de contes Histoires d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche .

Julian Delgrange : Conteur incandescent

Récits fantastiques, aventures médiévales, odes à la musique, jeux de rôles composent la palette-répertoire de Julian Delgrange. Ce conteur prolifique à l’imaginaire débordant, adoubé par ses pairs est le lauréat « Jusqu’au bout du conte » 2022 et il a reçu le prix du jury 2023 au Festival Bobards.

Il est désormais entouré en création par des grands noms du conte français : Michel Hindenoch, Pépito Matéo et Caroline Sire.

Les contes électriques

Un bouquet de contes détournés, déjantés, mouvementés et accompagnés de musique et de chansons. Une autre façon de découvrir les récits d’avant, en prenant le temps de rêver, à toute vitesse !

« La différence entre un conte et un conte électrique, c’est la même qu’entre une guitare et une guitare électrique. Ce sont des contes branchés sur un ampli’, donc beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants » Let’s rock !

Durée : 60 min

Âge : 6 ans +

Barneville Carteret Salle des Douits 11 avenue des Douits Carteret 50270 Manche Normandie 02 33 04 92 73 [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 04 92 73 »}]

Delphine Vaute