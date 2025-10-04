Les contes électriques Médiathèque d’Avranches Avranches

Dans le cadre du festival Histoire(s) d’en découdre organisé par la biliothèque départementale de la Manche :

Julian Delgrange : Conteur incandescent

Récits fantastiques, aventures médiévales, odes à la musique, jeux de rôles composent la palette-répertoire de Julian Delgrange. Ce conteur prolifique à l’imaginaire débordant, adoubé par ses pairs est le lauréat « Jusqu’au bout du conte » 2022 et il a reçu le prix du jury 2023 au Festival Bobards.

Il est désormais entouré en création par des grands noms du conte français : Michel Hindenoch, Pépito Matéo et Caroline Sire.

Les contes électriques

Un bouquet de contes détournés, déjantés, mouvementés et accompagnés de musique et de chansons. Une autre façon de découvrir les récits d’avant, en prenant le temps de rêver, à toute vitesse !

« La différence entre un conte et un conte électrique, c’est la même qu’entre une guitare et une guitare électrique. Ce sont des contes branchés sur un ampli’, donc beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants » Let’s rock !

Durée : 60 min

Âge : 6 ans +

Médiathèque d'Avranches 11 Place Saint Gervais, 50300 Avranches, France

