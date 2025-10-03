Les contes électriques la Halle 901 Saint-Pierre-Église

la Halle 901 Place de l'Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

2025-10-03 20:30:00

2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

Rendez-vous vendredi 3 octobre 2025 à 20h30 à la Halle 901 de Saint-Pierre-Eglise pour une soirée très animée par Julian Delgrange, conteur incandescent !

Dans le cadre du Festival de contes Histoire(s) d’en découdre, porté par le Département de la Manche Les contes électriques.

Un bouquet de contes détournés, déjantés, mouvementés et accompagnés de musique et de chansons. Une autre façon de découvrir les récits d’avant, en prenant le temps de rêver, à toute vitesse !

La différence entre un conte et un conte électrique, c’est la même qu’entre une guitare et une guitare électrique. Ce sont des contes branchés sur un ampli, donc beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants Let’s rock !

GRATUIT. Réservation conseillée 02 33 23 69 06. .

la Halle 901 Place de l'Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 23 69 06 mairie@saint-pierre-eglise.fr

