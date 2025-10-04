Les Contes en folie bibliothèque de Cuiseaux Cuiseaux

Les Contes en folie Samedi 4 octobre, 10h00 bibliothèque de Cuiseaux Saône-et-Loire

Vous pensiez bien connaître Boucle d’or, le Petit Chaperon et compagnie ?

C’était sans compter sur les versions détournées avec humour par de talentueux auteurs.

Lectures pour les 2-8 ans, dans la limite des places disponibles

Séance spéciale « bébés & nounous » jeudi 9 Octobre 10h-11h, parents intéressés appelez nous.

bibliothèque de Cuiseaux 34 rue saint thomas 71480 Cuiseaux Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385710012 https://bibliotheques.bresselouhannaiseintercom.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0385710012 »}]

Biblis en folie 2025

