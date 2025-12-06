Les contes givrés cie La Tortilla

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un spectacle gourmand pour toute la famille, les contes givrés de la Cie La tortilla vous proposent des petites histoires salées, grandes aventures sucrées à partir de 16h. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr

English : Les contes givrés cie La Tortilla

L’événement Les contes givrés cie La Tortilla Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Grenade