Les contes inversés du château Azay-le-Rideau

Les contes inversés du château

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 11:30:00

fin : 2025-12-29 12:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02

Avez-vous regardé le miroir d’eau ? Le château s’y reflète parfaitement. On pourrait presque croire qu’il existe un autre château. Le même, mais à l’envers ! Peut-être un château inversé dont l’histoire serait bien plus secrète ?

Avez-vous regardé le miroir d’eau ? Le château s’y reflète parfaitement. On pourrait presque croire qu’il existe un autre château. Le même, mais à l’envers ! Peut-être un château inversé dont l’histoire serait bien plus secrète ?

Accompagnés de notre médiatrice, passez de l’autre côté du miroir d’eau… vous découvrirez l’extraordinaire histoire qui se cache de l’autre côté du miroir.

Le scénario de cette visite a été imaginé spécialement pour le château d’Azay-le-Rideau par Esmé Planchon, conteuse et autrice pour la jeunesse.

Cette visite est proposée dans le cadre de l’événement Gourmandises au royaume des contes. 16 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

English :

Have you looked at the water mirror? The castle is perfectly reflected in it. You’d almost think there was another castle. The same, but upside down! Perhaps an inverted castle with a much more secret history?

German :

Haben Sie sich den Wasserspiegel angesehen? Das Schloss spiegelt sich perfekt darin. Man könnte fast glauben, dass es noch ein anderes Schloss gibt. Dasselbe, aber auf dem Kopf stehend! Vielleicht ein umgekehrtes Schloss, dessen Geschichte viel geheimer ist?

Italiano :

Avete guardato lo specchio d’acqua? Riflette perfettamente il castello. Sembra quasi che ci sia un altro castello. Lo stesso, ma capovolto! Forse un castello capovolto con una storia molto più segreta?

Espanol :

¿Has mirado el espejo de agua? Refleja el castillo perfectamente. Casi se diría que hay otro castillo. ¡El mismo, pero al revés! ¿Quizá un castillo invertido con una historia mucho más secreta?

L’événement Les contes inversés du château Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-11-09 par ADT 37