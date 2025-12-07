Les contes parfumés de Noël Route du Château Puybarban
Château de Puybarban Puybarban Gironde
Tarif : 10 EUR
2025-12-07
2025-12-07
2025-12-07
Le château de Puybarban vous présente les contes parfumés de Noël venez rencontrer des parfumeuses et conteurs qui associeront au plaisir d’entendre de jolis contes des ambiances parfumées. Le château se parera de ses habits de Noël pour l’occasion et devrait ravir petite et grands. Les horaires des contes sont 10h, 14h et 16h. .
Route du Château Château de Puybarban Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 90 45 73
