LES CONTES SHIPIBOS – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

LES CONTES SHIPIBOS Début : 2026-01-07 à 15:00. Tarif : – euros.

Mythes et légendes de l’Amazonie péruvienne.Le Pérou abrite cinquante-cinq communautés indigènes, dont les Shipibo-Konibo. Installé au cœur de la forêt amazonienne le long de la rivière Ucayali, à l’origine du fleuve Amazone, ce peuple est renommé pour sa connaissance des propriétés et de l’utilisation des plantes. Leur culture, riche et vibrante, s’exprime à travers l’art, l’artisanat, les légendes et la science des chamans. Les mythes et légendes des Shipibo- Konibo témoignent de la profondeur de leur système de pensée, contribuant ainsi à dévoiler les idées et les rêves qui animent cette communauté.Notre univers poétique, graphique et musical, sera mis au service de ces contes et légendes, où l’humain et la nature s’entrelacent de manière intime.Spectacle visuel et musical. Dessins de sable et musique en direct par la Compagnie Caminos.De 5 à 15 ans. Durée 45 minutes.

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05