Les contrats de la musique La Cordo Romans-sur-Isère
Les contrats de la musique La Cordo Romans-sur-Isère mercredi 10 décembre 2025.
Les contrats de la musique
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Vous vous interrogez sur les différents types de contrats dans le milieu musical ?
.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
Are you wondering about the different types of contract in the music business?
L’événement Les contrats de la musique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme