les Conversations de Kfée Kfée lecture Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

les Conversations de Kfée

Kfée lecture 10 place de la Fontaine Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Le Kfée lecture vous donne rendez-vous pour une conversation sur le thème il était une fois la lecture.

Venez échanger, questionner et débattre.

esprit critique et bonne humeur obligatoires.

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Kfée lecture 10 place de la Fontaine Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 87 14

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English :

Kf%E9e Lecture invites you to a discussion on the topic: “Once Upon a Time, There Was Reading.”

Come share your thoughts, ask questions, and engage in lively debate.

A critical mind and a sense of humor are required.

L’événement les Conversations de Kfée Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron