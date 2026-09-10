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les Conversations de Kfée Kfée lecture Monistrol-sur-Loire

jeudi 10 septembre 2026 · Kfée lecture · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Kfée lecture
Adresse
10 place de la Fontaine
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

les Conversations de Kfée

Kfée lecture 10 place de la Fontaine Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Le Kfée lecture vous donne rendez-vous pour une conversation sur le thème il était une fois la lecture.
Venez échanger, questionner et débattre.
esprit critique et bonne humeur obligatoires.
  .

Kfée lecture 10 place de la Fontaine Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 87 14 

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English :

Kf%E9e Lecture invites you to a discussion on the topic: “Once Upon a Time, There Was Reading.”
Come share your thoughts, ask questions, and engage in lively debate.
A critical mind and a sense of humor are required.

L’événement les Conversations de Kfée Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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