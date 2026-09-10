les Conversations de Kfée Kfée lecture Monistrol-sur-Loire
jeudi 10 septembre 2026 · Kfée lecture · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
les Conversations de Kfée
Kfée lecture 10 place de la Fontaine Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Le Kfée lecture vous donne rendez-vous pour une conversation sur le thème il était une fois la lecture.
Venez échanger, questionner et débattre.
esprit critique et bonne humeur obligatoires.
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Kfée lecture 10 place de la Fontaine Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 87 14
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English :
Kf%E9e Lecture invites you to a discussion on the topic: “Once Upon a Time, There Was Reading.”
Come share your thoughts, ask questions, and engage in lively debate.
A critical mind and a sense of humor are required.
L’événement les Conversations de Kfée Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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