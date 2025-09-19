Les conversations de la médiathèque Montargis

Les conversations de la médiathèque Montargis vendredi 19 septembre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 15:00:00

2025-09-19

La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale.

Ados et adultes, sur réservation. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Media library conversations

German :

Gespräche in der Mediathek

Italiano :

Conversazioni in mediateca

Espanol :

Conversaciones en la mediateca

