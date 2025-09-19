Les conversations de la médiathèque Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-19 15:00:00
2025-09-19
La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale.
Ados et adultes, sur réservation. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Media library conversations
German :
Gespräche in der Mediathek
Italiano :
Conversazioni in mediateca
Espanol :
Conversaciones en la mediateca
