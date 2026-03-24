Les conversations de la médiathèque Montargis
Les conversations de la médiathèque Montargis jeudi 23 avril 2026.
Les conversations de la médiathèque
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Les conversations de la médiathèque
La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Media library conversations
L’événement Les conversations de la médiathèque Montargis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS
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