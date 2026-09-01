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AGENDA · Montargis

Les conversations de la médiathèque Montargis

jeudi 17 septembre 2026 · Montargis

Les conversations de la médiathèque Montargis

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Les conversations de la médiathèque

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 15:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Les conversations de la médiathèque
La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Media library conversations

L’événement Les conversations de la médiathèque Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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