Les conversations du Flow – Le FLOW Yssingeaux, 15 mai 2025 18:00

Haute-Loire

Le FLOW 8 Boulevard Saint Pierre Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-05-15 18:00:00

fin : 2025-05-15 20:00:00

2025-05-15

Echanges, discussions, partages… Venez converser en toute amitié ! Apéro partage, apportez ce qui vous plaît !

Le FLOW 8 Boulevard Saint Pierre

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 36 15 72

English :

Exchanges, discussions, sharing… Come and converse in friendship! Bring what you like!

German :

Austauschen, diskutieren, teilen… Kommen Sie und unterhalten Sie sich in aller Freundschaft! Apéro partage, bringen Sie mit, was Ihnen schmeckt!

Italiano :

Scambi, discussioni, condivisioni… Venite a chiacchierare in amicizia! Portate quello che volete!

Espanol :

Intercambios, debates, puestas en común… ¡Ven a charlar en amistad! ¡Trae lo que quieras!

