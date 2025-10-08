LES CONVIVIALES À LA MÉDIATHÈQUE JEAN JAURÈS Puisserguier
LES CONVIVIALES À LA MÉDIATHÈQUE JEAN JAURÈS Puisserguier mercredi 8 octobre 2025.
LES CONVIVIALES À LA MÉDIATHÈQUE JEAN JAURÈS
10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault
Début : 2025-10-08
fin : 2025-12-06
2025-10-08 2025-12-06
Venez partager vos coups de coeur du moment ( BD, romans, essais, théâtre ou encore cinéma) et découvrez les nouveautés de la médiathèque !
Samedi 8 novembre Rentrée et prix littéraires dans le monde et en France
C’est la rentrée littéraire, Prix Goncourt et autres prix, comment les distinguer et que récompensent-ils ?
Samedi 6 décembre les livres à offrir à Noël
Vous êtes en panne d’inspiration pour faire vos cadeaux de Noël ? Que vous soyez lecteur occasionnel ou aguerri, venez partager vos coups de coeur en matière de livres et échangez avec les autres lecteurs !
à 10h30 .
10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 65 40 67 01
English :
Come and share your current favourites (comics, novels, essays, theater or cinema) and discover what’s new at the media library!
German :
Teilen Sie Ihre aktuellen Favoriten (Comics, Romane, Essays, Theater oder auch Kino) und entdecken Sie die Neuheiten der Mediathek!
Italiano :
Venite a condividere i vostri libri preferiti del momento (fumetti, romanzi, saggi, teatro o cinema) e scoprite le novità della biblioteca multimediale!
Espanol :
Venga a compartir sus favoritos del momento (cómics, novelas, ensayos, teatro o cine) y descubra las novedades de la biblioteca multimedia
