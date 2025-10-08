LES CONVIVIALES À LA MÉDIATHÈQUE JEAN JAURÈS Puisserguier

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault

Début : 2025-10-08

fin : 2025-12-06

2025-10-08 2025-12-06

Venez partager vos coups de coeur du moment ( BD, romans, essais, théâtre ou encore cinéma) et découvrez les nouveautés de la médiathèque !

Samedi 8 novembre Rentrée et prix littéraires dans le monde et en France

C’est la rentrée littéraire, Prix Goncourt et autres prix, comment les distinguer et que récompensent-ils ?

Samedi 6 décembre les livres à offrir à Noël

Vous êtes en panne d’inspiration pour faire vos cadeaux de Noël ? Que vous soyez lecteur occasionnel ou aguerri, venez partager vos coups de coeur en matière de livres et échangez avec les autres lecteurs !

à 10h30 .

+33 4 65 40 67 01

English :

Come and share your current favourites (comics, novels, essays, theater or cinema) and discover what’s new at the media library!

German :

Teilen Sie Ihre aktuellen Favoriten (Comics, Romane, Essays, Theater oder auch Kino) und entdecken Sie die Neuheiten der Mediathek!

Italiano :

Venite a condividere i vostri libri preferiti del momento (fumetti, romanzi, saggi, teatro o cinema) e scoprite le novità della biblioteca multimediale!

Espanol :

Venga a compartir sus favoritos del momento (cómics, novelas, ensayos, teatro o cine) y descubra las novedades de la biblioteca multimedia

