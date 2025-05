Les Conviviales de Marcenais – Marcenais, 31 mai 2025 07:00, Marcenais.

2025-05-31

2025-06-01

2025-05-31

Un Festival pas comme les autres ! Des activités sportives et de loisirs qui sortent de l’ordinaire, de la musique, des concerts et surtout une ambiance CONVIVIALES qui réunit toutes les générations pour partager ensemble un week-end de festivités ! Au programme du week-end de nombreuses animations en libre accès avec du Tir à l’arc, du Handisport, des Jeux Traditionnels en bois, Rouleurs de barriques, du défi démontage de pneu, du tir à la corde, VENTRIGLISSE, du lancer de buche, du palet vendéen, un espace baby, une zone de gratuité où vous pouvez y déposer ce que vous voulez et y prendre ce que vous voulez . . . Samedi concert-spectacle pour les enfants avec LES GOOD MOOD à 17h et concert pour tous à 22h avec YO’RE ! Repas de champêtre dès 21h (réservations conseillées). Dimanche méga tournoi de pétanque à 14h. Il ne manque plus que votre bonne humeur ! .

Le Bourg

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 87 75 ruralecompagnie@hotmail.fr

