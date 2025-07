Les Conviviales Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau

Les Conviviales Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 16:30 – 23:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Les Conviviales, c’est le rendez-vous festif de fin d’été devenu incontournable.Le samedi 30 août à partir de 16h30, le parc du Château du Pé se transforme en scène à ciel ouvert pour accueillir des spectacles gratuits, populaires et accessibles à toutes et tous.Laissez-vous embarquer par l’univers burlesque et décalé de la compagnie L’Arbre à Vache avec son spectacle Goodbye Persil !, riez et rêvez devant Qu’est-ce qu’on fait là ?, la dernière création de la Cie S. avec Julie Ollivier et William Courtais, et laissez-vous porter par l’énergie communicative de la fanfarôle Fanvrôle.Un moment à savourer en famille, entre amis ou voisins, avec bar et restauration sur place.Une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage… et des éclats de rire !

Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau 44640