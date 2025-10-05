LES COPAIN.ES ET PARDI ! Lieu-dit Moundo Aurignac
LES COPAIN.ES ET PARDI ! Lieu-dit Moundo Aurignac dimanche 5 octobre 2025.
LES COPAIN.ES ET PARDI !
Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Un dimanche après-midi en concert avec le Cirque Pardi ! à La Glissade
Pour la journée du dimanche, le Cirque Pardi ! convie petit.e.s et grand.e.s à partager un moment convivial autour d’un concert afin de finir la semaine en beauté !
Avec le groupe Los Sara Fontan
Buvette et crêpes sucrées sur place.
Tarif Prix libre .
Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby
English :
A Sunday afternoon in concert with Cirque Pardi! at La Glissade
German :
Ein Sonntagnachmittagskonzert mit dem Cirque Pardi! in La Glissade
Italiano :
Una domenica pomeriggio in concerto con il Cirque Pardi! a La Glissade
Espanol :
Una tarde de domingo en concierto con el Cirque Pardi! en La Glissade
