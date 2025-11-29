Les copains d’abord chantent leurs 20 ans Collège Marc Chagall Gasny

Les copains d’abord chantent leurs 20 ans

Samedi 29 novembre à 20h30 et dimanche 30 novembre à 16h, assistez au spectacle des Copains d’Abord pour célébrer leurs 20 ans à la Gidouille du collège Marc Chagall, Avenue du Général de Gaulle à Gasny. La participation se fait au chapeau. Pour plus d’informations 06 81 66 38 82. .

