Les copains d’abord chantent leurs 20 ans Collège Marc Chagall Gasny

Début : 2025-11-29 20:30:00
Samedi 29 novembre à 20h30 et dimanche 30 novembre à 16h, assistez au spectacle des Copains d’Abord pour célébrer leurs 20 ans à la Gidouille du collège Marc Chagall, Avenue du Général de Gaulle à Gasny. La participation se fait au chapeau. Pour plus d’informations 06 81 66 38 82. .
Collège Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 81 66 38 82
