les Copains d’alors Spectacle musical et berrichon

Le Pondy Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Spectacle organisé par le Club Loisirs et Détente de Charenton

Hubert et Fabrice deux compères se retrouvent et évoquent leur souvenirs d’enfance, entre drôleries et chansons animées . Un verre de l’amitié sera offert aux participants à l’issue du spectacle. Réservation conseillée. 10 .

Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 14 98 61

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English :

Show organized by Club Loisirs et Détente de Charenton

L’événement les Copains d’alors Spectacle musical et berrichon Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE