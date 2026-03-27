les Copains d’alors Spectacle musical et berrichon Le Pondy
les Copains d’alors Spectacle musical et berrichon Le Pondy samedi 11 avril 2026.
les Copains d’alors Spectacle musical et berrichon
Le Pondy Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Spectacle organisé par le Club Loisirs et Détente de Charenton
Hubert et Fabrice deux compères se retrouvent et évoquent leur souvenirs d’enfance, entre drôleries et chansons animées . Un verre de l’amitié sera offert aux participants à l’issue du spectacle. Réservation conseillée. 10 .
Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 14 98 61
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English :
Show organized by Club Loisirs et Détente de Charenton
L’événement les Copains d’alors Spectacle musical et berrichon Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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