Les copains des héros Houtaud
Les copains des héros Houtaud samedi 21 mars 2026.
Les copains des héros
Salle des fêtes Houtaud Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Organisé par l’association Rires de Héros.
Animations pour les enfants.
Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre les cancers pédiatriques et pour le bien-être des enfants hospitalisés au CHU Minjoz de Besançon. .
Salle des fêtes Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté riresdeheros@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les copains des héros
L’événement Les copains des héros Houtaud a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS