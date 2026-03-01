Les copains des héros

Salle des fêtes Houtaud Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Organisé par l’association Rires de Héros.

Animations pour les enfants.

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre les cancers pédiatriques et pour le bien-être des enfants hospitalisés au CHU Minjoz de Besançon. .

Salle des fêtes Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté riresdeheros@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les copains des héros

L’événement Les copains des héros Houtaud a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS