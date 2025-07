Les copains s’amusent, grande brocante Tergnier

rue du Belvédère Tergnier Aisne

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

2025-08-09

L’association Cosplay Family Arts organise une grande brocante le 9 août 2025 au parc des Buttes Chaumont, rue du Belvédère, Quessy-Cité. De 10h à 18h, l’entrée est gratuite et ouverte à tous. Vous y trouverez des brocanteurs, des collectionneurs, des artisans et des associations.

Au programme, diverses animations mascotte, miss, concert, et pleins d’autres choses

Un restauration et la buvette sont assurées.

Pour plus de renseignements et pour réserver, appelez le 06 73 79 59 28 ou 06 37 20 04 06 0 .

rue du Belvédère Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 20 04 06 cosplayfamilyarts@gmail.com

