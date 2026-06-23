Les copais music live Pierre Chérez Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon
Les copais music live Pierre Chérez Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon vendredi 17 juillet 2026.
Louvie-Juzon
Les copais music live Pierre Chérez
Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Auteur, compositeur et interprète en français, Pierre Chérèze vous invite dans une parenthèse musicale unique. Sa plume délicate et sincère mêle poésie sensible et réflexions de vie, portées par des mélodies tantôt douces, tantôt entraînantes. Un voyage sensoriel et introspectif qui touche au plus profond — laissez-vous guider !
Restauration sur place. .
Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les copais music live Pierre Chérez
L’événement Les copais music live Pierre Chérez Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées