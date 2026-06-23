Les copais music live Pierre Chérez Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

Louvie-Juzon

Les copais music live Pierre Chérez

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Auteur, compositeur et interprète en français, Pierre Chérèze vous invite dans une parenthèse musicale unique. Sa plume délicate et sincère mêle poésie sensible et réflexions de vie, portées par des mélodies tantôt douces, tantôt entraînantes. Un voyage sensoriel et introspectif qui touche au plus profond — laissez-vous guider !

Restauration sur place. .

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com

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English : Les copais music live Pierre Chérez

L’événement Les copais music live Pierre Chérez Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées