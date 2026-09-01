Les coquelicots de cendres Place de la Libération La Réole
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Libération · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Les coquelicots de cendres
Place de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:45:00
fin : 2026-09-20 18:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Un coquelicot rouge sang qui perce la cendre grise, une promesse suspendue entre deuil et renaissance : voilà l’image forte qui annonce Le Coquelicot des cendres, le nouveau film de Sébastien Saint-Martin, d’après une histoire originale de Bruno Lacombe. « Dans chaque drame, il y a un futur qui attend de fleurir.» Porté par une troupe locale passionnée et produit par Sud Gironde Patrimoines, ce film promet une émotion à fleur de peau, ancrée dans notre territoire. .
Place de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
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English : Les coquelicots de cendres
L’événement Les coquelicots de cendres La Réole a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers
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