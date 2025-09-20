Les coques en bois pour les journées européennes du Patrimoine Pornic

Les coques en bois pour les journées européennes du Patrimoine Pornic samedi 20 septembre 2025.

Les coques en bois pour les journées européennes du Patrimoine

Plage du château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Pornic, découvrez les bateaux de l’association coques en bois

Exposition de bateaux en bois du patrimoine maritime

Exposition de bateaux en bois Admirez une collection de bateaux du patrimoine maritime sur la plage du Château.

Présentations historiques Découvrez l’histoire fascinante de la baie de Bourgneuf à travers des présentations dédiées.

Cours de matelotage Apprenez les bases de la navigation.

Chants marins Laissez-vous porter par l’ambiance avec des chants de marins traditionnels

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Plage du château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 31 67 lionel.sale@wanadoo.fr

English :

As part of the European Heritage Days in Pornic, discover the boats of the association coques en bois

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes in Pornic die Boote des Vereins coques en bois »

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio di Pornic, scoprite le barche dell’associazione coques en bois

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio de Pornic, descubra las embarcaciones de la asociación coques en bois

L’événement Les coques en bois pour les journées européennes du Patrimoine Pornic a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic