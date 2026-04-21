Saint-Émilion

Les Cordeliers Samedis DJ SET

2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Chaque samedi, de 18h à 23h, profitez d’un apéritif sous forme de panier pique-nique dans le cadre unique des Cordeliers, monument historique.

Installez-vous et savourez votre soirée en musique avec DIBOUJONE , pour un moment convivial et gourmand.

Une belle façon de partager un instant hors du temps ! .

2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13 contact@lescordeliers.com

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English : Les Cordeliers Samedis DJ SET

L’événement Les Cordeliers Samedis DJ SET Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Emilion