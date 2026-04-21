Saint-Émilion

Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz

2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vendredis Foodtruck & Jazz aux Cordeliers

Chaque vendredi, de 19h30 à 23h, les Cordeliers vous accueillent pour une soirée conviviale alliant musique et gourmandise.

Profitez d’une restauration proposée par le foodtruck AIMEPANADAS dans le jardin, avant de vous laisser porter par un concert de jazz en trio dans le cloître, avec Papa zombi .

Une ambiance chaleureuse et festive pour bien démarrer le week-end ! .

2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13 contact@lescordeliers.com

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English : Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz

L’événement Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Emilion